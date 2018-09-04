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Eski bakanlık çalışanına FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Maliye Bakanlığı personeli Ceyhan Eresen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle Maliye Bakanlığından ihraç edilen Ceyhan Eresen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Eresen ve avukatı katıldı.

Eresen, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaparak hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayandırılmadığını öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını ve örgütle bağlantısı bulunmadığını savunan Eresen, kamu görevini icra ettiği dönemlerde sıralı amirleri dışında kimseden talimat almadığını ileri sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki yazışma içeriklerini kabul etmeyen Eresen, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından son sözü sorulan Eresen, suçsuz olduğunu yineledi.

Kararını açıklayan mahkeme, Eresen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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