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Eski bakanlık çalışanlarına FETÖ'den tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta yapılan FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerdeki 5'i aktif görevde 10'u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Bunlardan 6'sı emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, 4'ü ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bir doktor, bir mühendis ve eski bir bakanlık müşaviri ise tutuklandı.

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FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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