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Eski bakıcılarının sesini duyunca koşa koşa yanına giden filler

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda filler, eski bakıcılarının sesini duyar duymaz yanına koşarak gittiler.

Fillerin yaşadığı doğal parkta daha önceleri bakıcılık yapan ve filleri büyüten bu adam yıllar sonra geri gelmiş ve büyüttüğü fillere sesleniyor,filler ise koşarak eski bakıcılarının yanına gidiyor.

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Anahtar Kelimeler:
fil Bakıcı

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