Eski bakıcılarının sesini duyunca koşa koşa yanına giden filler

Fillerin yaşadığı doğal parkta daha önceleri bakıcılık yapan ve filleri büyüten bu adam yıllar sonra geri gelmiş ve büyüttüğü fillere sesleniyor,filler ise koşarak eski bakıcılarının yanına gidiyor.
Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum