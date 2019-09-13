Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'den İstifa Etti. Yeni parti kurma hazırlığında olan ve AKP'den kesin ihraç süreci başlatılmış olan Ahmet Davutoğlu, partiden istifasını açıkladı.

Davutoğlu bir süre önce kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ahmet Davutoğlu'yla birlikte eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı da AKP üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Ayrıca AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da parti üyeliğinden Ahmet Davutoğlu'yla birlikte istifa ettiler.

