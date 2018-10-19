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Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 22:49 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, gençlerle bir araya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlam tarih bilincinin temelinde sağlam tarih bilgisi olması gerektiğini ifade ederek, "Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye, dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar" dedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, gençlerle bir araya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sağlam tarih bilincinin temelinde sağlam tarih bilgisi olması gerektiğini ifade ederek, "Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye, dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar" dedi.

Kahramanmaraş 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında son çıkardığı 'Duruş: Gençlerle yüz yüze' isimli kitabının imzalamak için şehre gelen Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret eden Davutoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Okuma Koordinatörlüğü'nün daveti üzerine kitabının mütalaasını etmek için gençlerle bir araya geldi. Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin ilgisi yoğun olunca dışarıda kalan öğrencilere Ahmet Davutoğlu'nun konuşması sinevizyondan izlettirildi.

'TARİHE ASLA SLOGANLA BAKMAYACAKSINIZ'

Programa eşi Sare Davutoğlu ile katılan Ahmet Davutoğlu, kitabını 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yazmaya karar verdiğini söyledi. Kimlik bilinci, ahlak, tarih, bilgi, düşünce metodu gibi bölümlerinden ifade eden Ahmet Davutoğlu, 2 saat 15 dakikalık konuşmasının tarih bölümüne geldiğinde gençlerden tarihin nesnesi yerine öznesi olmalarını istedi. Her zaman tarih bilincini vurguladığını ancak bu konuda son zamanlarda kendisini üzen bazı noktalar olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, sloganlarla rivayetlerle tarihi ayır edeceksiniz. Son dönemlerde tarihe yaptığımız referanslar öylesine bir sloganlaşma ve hamaset haline dönüşmeye başladı ki, gerçek tarihi arka planı bilmeden daha yüksek sesle bağırdığımızda daha güçlü bir tarih bilincimiz olacakmış gibi bir kanaate sahip olabiliyoruz. Tarih bilincine sahip olmak sloganla bir şeyi dile getirmek değildir. Slogan gerekir siyasette, başka yerde, her yerde olabilir. Ama kültür ortamı itibariyle bakıldığında sağlam tarih bilincinin temeli, sağlam tarih bilgisidir. Tarih dizileri üzerinden sadece tarih bilinci oluşturmaya kalkarsanız, o tarih dizileri de tarihi vakadan çok bugünle ilgili bir mesaj vermeye dayanmaya başladığında bilinçle bilgi arasındaki bağ kopar. Ciddi eserlerden tarihi öğreneceksiniz, o tarihin öznesi olacaksınız. Ama asla hamaset ile, slogan ile tarihe bakmayacaksınız. Neyse vaka odur. Onu öğrenip, onun hakkını vereceksiniz."

Ahmet Davutoğlu'na konuşmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından el işi sandık, Doğu Türkistanlı öğrenciler tarafından da yöresel şapka olan Doppa hediye edildi.

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