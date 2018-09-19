HABER

Eski başbakan hakkında sürpriz karar

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

Pakistan medyası, yüksek mahkemenin 10 yıl hapis cezası almış olan eski başbakan Nawaz Şerif ile yedi yıla hükümlü kızının salıverilmesine karar verdiğini duyurdu.

Eski başbakan hakkında sürpriz karar

Geo TV ve diğer kanallar, Temmuz ayında hüküm giymiş olan Şerif ve kızı Maryam Nawaz'ın cezalarını ertelendiğini bildirdiler.

Eski başbakan ve kızı Şerif ailesinin Londra'da sahip olduğu lüks emlakla ilgili olarak yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış ve hüküm giymişlerdi.


PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
Papa: Seks, tanrının bir hediyesidirPapa: Seks, tanrının bir hediyesidir
Yeni havalimanı inşaatında 24 işçi tutuklandıYeni havalimanı inşaatında 24 işçi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Navaz Şerif Pakistan salıverilme hapis Londra

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Victoria's Secret modeli otelde bir gece kaldı, hayatı kabusa döndü

Victoria's Secret modeli otelde bir gece kaldı, hayatı kabusa döndü

Papa: Seks, tanrının bir hediyesidir

Papa: Seks, tanrının bir hediyesidir

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

UNICEF'in raporuna göre 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

UNICEF'in raporuna göre 1 dakikada 12 çocuk can veriyor

4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi

4 yaşındaki çocuğa okul tuvaletinde öğrenciler tarafından tecavüz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.