Eski başbakan hakkında sürpriz karar

Geo TV ve diğer kanallar, Temmuz ayında hüküm giymiş olan Şerif ve kızı Maryam Nawaz'ın cezalarını ertelendiğini bildirdiler.

Eski başbakan ve kızı Şerif ailesinin Londra'da sahip olduğu lüks emlakla ilgili olarak yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış ve hüküm giymişlerdi.



