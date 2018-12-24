HABER

Eski başbakan müşaviri kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Müşaviri İbrahim Kakı, Düzce'de TEM yolunda otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ESKİ Başbakan Müşaviri İbrahim Kakı, Düzce'de TEM yolunda otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. İbrahim Kakı, tedavisinin ardından Ankara'ya götürüldü.
Kaza sabah saatlerinde TEM yolu Gölyaka Otoban gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara yönüne giden İbrahim Kakı yönetimindeki 06 BGV 768 plakalı otomobil, yoldan çıktı. Araç daha sonra yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazada İbrahim Kakı haifi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Kakı, tedavisinin ardından, özel araçla Ankara'ya gönderildi.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Terör örgütü üyesi, Reina saldırganının ev arkadaşı Adana'da yakalandıTerör örgütü üyesi, Reina saldırganının ev arkadaşı Adana'da yakalandı
Osmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına 5 gözaltıOsmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.