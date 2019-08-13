Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı yönetici ve üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Zeytinburnu Cevizlibağ'daki Saadet Partisi İl Başkanlığında bir araya gelen partililer, bayramlaştı.

İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma törenine, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın yanı sıra parti il, ilçe başkanlıklarının yöneticileri ve üyeler katıldı.

Yılmaz Bayat, burada yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan kötü bir dönem geçirdiğine işaret etti.

Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların bir ve beraber olamamaktan kaynaklandığını dile getiren Bayat, şöyle konuştu:

"Müslümanlar sahipsizlik nedeniyle katlediliyorlar. İki kadim Müslüman ülke var. Biri Türkiye, biri de İran. İran'ın mezhebi problemleri var. Geriye bir tek biz kalıyoruz. Türkiye öncülük ederse İslam ülkelerinin bir ve beraber olma imkanı var. Bu konuyu dert edinen siyasi parti yok. Solun da böyle bir derdi yok. Irkçı partilerin de yok. İki tane var. Geriye bir tek biz kalıyoruz. Bunu dert eden, kafa yoran tek biz kalıyoruz. Zamanında rahmetli Necmettin Erbakan bu ülkeleri bir araya getirebildi. AK Parti, Batı medeniyetini bir medeniyet projesi olarak görüyor. Bu noktada bizimle aynı mantalitede değiller. Dünyanın merkezinde olan bir ülke olduğumuz için her yönden güçlü olmamız gerekir."