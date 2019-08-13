Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı yönetici ve üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Zeytinburnu Cevizlibağ'daki Saadet Partisi İl Başkanlığında bir araya gelen partililer, bayramlaştı.
İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in ev sahipliğini yaptığı bayramlaşma törenine, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın yanı sıra parti il, ilçe başkanlıklarının yöneticileri ve üyeler katıldı.
Yılmaz Bayat, burada yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan kötü bir dönem geçirdiğine işaret etti.
Müslüman ülkelerde yaşanan sorunların bir ve beraber olamamaktan kaynaklandığını dile getiren Bayat, şöyle konuştu:
"Müslümanlar sahipsizlik nedeniyle katlediliyorlar. İki kadim Müslüman ülke var. Biri Türkiye, biri de İran. İran'ın mezhebi problemleri var. Geriye bir tek biz kalıyoruz. Türkiye öncülük ederse İslam ülkelerinin bir ve beraber olma imkanı var. Bu konuyu dert edinen siyasi parti yok. Solun da böyle bir derdi yok. Irkçı partilerin de yok. İki tane var. Geriye bir tek biz kalıyoruz. Bunu dert eden, kafa yoran tek biz kalıyoruz. Zamanında rahmetli Necmettin Erbakan bu ülkeleri bir araya getirebildi. AK Parti, Batı medeniyetini bir medeniyet projesi olarak görüyor. Bu noktada bizimle aynı mantalitede değiller. Dünyanın merkezinde olan bir ülke olduğumuz için her yönden güçlü olmamız gerekir."
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ise daha yoğun çalışarak hareketi eski günleri kavuşturmaları gerektiğini belirterek, "Biz evimizi düzenlemezsek, başkalarının evleriyle ilgili yorum yapma hakkına sahip olamayız." dedi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da belediye seçimlerinde partilerinin gösterdiği dik duruşun halkın takdirini kazandığını ve bu duruştan dolayı oy vermeyenlerin de kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.
Konuşmaların ardından canlı yayınla programa bağlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partililerin bayramını kutladı.
- Merhum Erbakan'ın kabrine ziyaret
Partililer daha sonra, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve ailesinin kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na geçti.
Erbakan ve ailesinin mezarının başında 3 imam tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi.
Duayla anma programının ardından bir konuşma yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sevim, Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin rotasını Batı'dan Mekke'ye çevirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Allah'a verdiğimiz söze sadık kalmamız gerektiğini, sadakatin nasıl olması gerektiğini hatırlatmıştır. Erbakan hocamız bunu yaparken, ülkemizde yaşayan insanlarımız ya milli görüşçüdür ya da milli görüşçü olmaya adaydır diyerek, hiçbir ayrıma tabi tutmadan, insanımızın tamamını kucaklayacak, barıştıracak, devletle milleti kucaklaştıracak, ülkemizin yeniden gerçek anlamda bağımsızlığa giden yolda yürümesini sağlayacak adımları atmıştır."
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