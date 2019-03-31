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Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu Sarıyer’de kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimler için oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı.

Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimler için oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Çiller, “İnşallah sandığa milletimiz dolacaktır” dedi.
Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Eski Başbakan Tansu Çiller de yerel seçimler için oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. Saat 11.30’da okula eşi Özer Uçuran Çiller ile beraber gelen Tansu Çiller oyunu 2343 numaralı seçim sandığında kullandı. Sıraya girerek oy pusulasını almayı bekleyen Çiller bu sırada kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı. Bir süre de sandık görevlileri ile sohbet eden Tansu Çiller, daha sonra oy pusulalarını ve mührü alarak paravanın arkasında oyunu kullandı.
“Hayırlı olsun” diyerek oyunu sandığa atan Çiller, “Bugün çok güzel bir gün. İnşallah sandığa milletimiz dolacaktır. Umuyorum ki her şey güzel olacak ülkemiz için. Hayırlı olsun” dedi.

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