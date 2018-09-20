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Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

20.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

21'i para aklamayla alakalı olmak üzere 25 suçtan yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Razak bugün hakim karşısına çıktı. "Varlık fonundaki paraları usulsüz olarak kullanmak ve zimmetine geçirmekle" itham edilen Razak hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Eski başbakan 'varlık fonundaki paraları zimmetine geçirmekle' suçlanıyor

Razak, kişisel banka hesabına yasa dışı bir şekilde yaklaşık 700 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

Suçlamaların kaynağı ise Razak'ın iktidardayken kurduğu 1MDB adlı varlık fonu.

Razak'ın 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

9 yıl boyunca Malezya'yı yöneten Razak, Mayıs ayında yapılan genel seçimi kaybetmişti.

ABD: varlık fonundan 4 milyar dolar çalındı

ABD Adalet Bakanlığı'nın tahminine göre, Malezya'nın varlık fonundan 4 milyar dolar çalındı.

Malezya'nın yeni başbakanı Mahathir Muhammed, iktidara geldikten sonra ülkede tartışmalara yol açan varlık fonunun incelenmesini istemiş, incelemeler sonunda yaklaşık 4 milyar doların fondan çalındığını tespit ederek bu paraları geri almak için çalışmalar başlatmıştı.

Razak, hesabına geçirmekle suçlandığı paraların Suudi kraliyet ailesi tarafından bağışlandığını savunuyor.

Eşi ve kendisinin yurtdışına çıkışı yasaklanan Razak'ın evine yapılan baskında çok sayıda çanta ve büyük miktarda para ve mücevher bulunmuştu.

Bulunan el çantaları arasında Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların olduğu açıklanmıştı.

Malezya Polisi'nin Ticari Suçlar Birimi'nin Müdürü Amar Singh, "Personelimiz bu çantaların içini kontrol etti ve 72 el çantasının içinde aralarında Malezya Ringgit'i, ABD Doları'nın da olduğu para, saatler ve mücevher de bulundu. Tam olarak ne kadar mücevher var bilmiyorum. Çünkü miktarı gerçekten büyük" demişti.

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