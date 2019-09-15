Eski Başbakandan flaş çıkış! 'Genel seçimi Netanyahu kazanırsa...'

Shaffir, İsraillilerin büyük bir kısmının güçlü demokrasiden yana olduğunu belirterek, Netanyahu hükümetinin yolsuzluğa bulaştığını ve bu nedenle ülke demokrasisinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Öte yandan miting sonrası AA muhabirine konuşan İsrail Demokratik Birliğinin önde gelen isimlerinden İsrailli Milletvekili Stav Shaffir, 17 Eylül'deki seçimlerin İsrail'deki demokrasi mücadelesi için şans olduğunu söyledi.

İsrailli seçmene sandığa gitme çağrısında bulunan Barak, "Bu seçim İsrail demokrasisi için büyük önem arz ediyor. Salı günkü seçimleri Netanyahu kazanırsa İsrail demokrasisi tehlikeye girer." dedi.

Mitinge katılan göstericiler, üzerinde "suç bakanı", "yalancı", "yozlaşmış başbakan" ve "demokrasi kazansın" gibi Netanyahu'yu suçlayan afiş ve dövizler taşıdı.

Salı günkü seçimlerde sandığa gitme oranının ülkenin geleceği açısından büyük önem arz ettiği ve oy kullanma oranının çok yüksek olacağını ümit ettiğini vurgulayan Shaffir, "Çok sayıda seçmen oy kullanırsa Netanyahu hükümetini değiştirebilir ve böylece İsrail demokrasisini koruyabiliriz." dedi.

'İSRAİLLİLERİN BÜYÜK BİR KISMI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANA'

İsraillilerin büyük bir bölümünün mevcut hükümetin politikalarına karşı olduğunu dile getiren Shaffir, "İsraillilerin büyük bir kısmı barıştan ve Filistinliler ile iki devletli çözümden yana." diye konuştu.

Shaffir, salı günkü seçimi barıştan yana olan İsrailliler için kazanacaklarını ifade ederek, "Netanyahu'nun kazanmaması için gereken neyse yapacağız." şeklinde konuştu. (AA)

