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Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

04.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

Malezya'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin eski başbakanı Necib Razak'ın eşi Rosmah Mansor'a para aklama ve vergi kaçırma suçlaması yöneltildi.

Eski başbakanın eşine para aklama suçlaması

Lüks ve mücevher tutkusuyla tanınan Mansor, yöneltilen 17 suçlamanın tamamını reddetti.

Bugün başkent Kuala Lumpur'da adliyeye getirilirken basın mensuplarına el sallayan ve öpücükler yollayan Mansor, dün geceyi nezarethanede geçirmişti.

66 yaşındaki Mansor için 2 milyon ringgit (483 bin dolar) kefalet ücreti belirlendi. Soruşturma kapsamında Mayıs ayında çiftin evine yapılan baskında çok sayıda lüks çanta, mücevher ve çok miktarda nakde el konulmuştu.

Eski başbakan Necip Razak kendi döneminde kurulan 1MDB adlı varlık fonundan 700 milyon doları kendi hesaplarına aktarmakla suçlanıyordu. Razak'a bu kapsamda 32 ayrı suçlama yöneltildi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Necip Razak da bu suçlardan yargılanacağı dava öncesinde bugün mahkeme salonundaydı. Eski başbakan, kendine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Razak Mayıs ayındaki genel seçimi Mahathir Muhammed'e kaybetmiş ve seçimin ardından yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Başkent Kuala Lumpur'u finansal bir merkeze dönüştürmek ve stratejik yatırımlarla ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kurulduğu açıklanan 1MDB, 2015 yılından sonra 11 milyar dolarlık borçlarının bir kısmını ödeyemediği gerekçesiyle eleştiriler almaya başlamıştı.

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Malezya Eskİ Başbakan Necip Razak Rsomah Mansor vergi kaçırma kara para aklama

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