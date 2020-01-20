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Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
POLİTİKA
HABERLERİ
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20.01.2020 11:00 |
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Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.