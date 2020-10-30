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Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti

30.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

73 yaşındaki Mesut Yılmaz, İstanbul'da kanser tedavisi görüyordu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti

Eski başbakanlardan 73 yaşındaki Ahmet Mesut Yılmaz, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın tedavi sürecini yürüten Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde tespit edilen akciğerindeki kanserli tümör, 23 Ocak 2019’da yapılan operasyonda temizlenmişti. Ancak sonrasında Yılmaz'ın beyin sapında tümör belirlenmesi üzerine 2020 yılı Mayıs ayından itibaren tedavi görmeye başlamıştı ve Corona virüsü pandemisi nedeniyle hastane ortamında kalıyordu.

Türkiye'de artık Başbakanlık kurumu bulunmaması dolayısıyla Yılmaz'ın ölümüyle ilgili daha önce görev yaptığı Dışişleri Bakanlığı'nca açıklama yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli devlet insanı, eski Başbakanımız Mesut Yılmaz’ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet, değerli eşine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kardeşi Turgut Yılmaz, 1 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze namazı sonrasında Yılmaz'ın defnedileceğini açıkladı.

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