Eski Başkan Adayı ve Eski Senatör Dole Yaşamını Yitirdi

Eski Senatör ve 1996’da Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Bob Dole 98 yaşında hayatını kaybetti. Dole, Şubat ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Elizabet Dole Vakfı’ndan yapılan açıklamada Dole’un uykusunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Senatör Robert Joseph Dole’un bu sabah öldüğünü bildiriyoruz. Amerika’ya bağlılıkla 79 yıl hizmet etti” denildi.

Dole kariyeri boyunca üç defa başkan olabilmek için yarıştı ve 1996’da Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu. Ancak Dole yarışı o dönem Demokrat Parti’nin adayı Bill Clinton’a kaybetti.

Dole 1976 yılında partisinin başkan yardımcısı adayıydı. O yıl Demokrat Jimmy Carter başkan seçildi.

İkinci Dünya Savaşı’nda görev yapan Dole, Kansas’ı Temsilciler Meclisi’nde 1961’den 1969’a kadar temsil etti. 1969’dan 1996’ya kadar da Kansas’ı Senato’da temsil etti. Toplamda 35 yıl Kongre üyeliği yaptı.

1980’lerde Senato Çoğunluk Lideri görevini yürüttü. O yıllarda dönemin başkanı Ronald Reagan’ın yasama gündeminin ilerlemesinde önemli katkı sağladı.

Dole, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

