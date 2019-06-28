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Eski Başkan Carter: ‘Trump’a Başkanlığı Rusya Kazandırdı’

28.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’ın 2016 seçimlerini aslında kaybettiğini ve Rusya’nın müdahalesi sayesinde başkan olabildiğini öne sürdü

Eski Başkan Carter: ‘Trump’a Başkanlığı Rusya Kazandırdı’

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Başkan Donald Trump’ın 2016 seçimlerini aslında kaybettiğini ve Rusya’nın müdahalesi sayesinde başkan olabildiğini öne sürdü.

Carter, beraberinde herhangi bir kanıt sunmadığı bu açıklamasını Virginia eyaletinin Leesburg kentinde katıldığı insan hakları konulu bir toplantıda yaptı.

Carter, “Ruslar’ın seçimlere müdahale ettiğine kuşku yok. Bence müdahale, henüz miktarı ölçülmemiş olsa da, tam biçimde araştırılması halinde Trump’ın aslında 2016’daki seçimleri kazanmadığını gösterecektir. Seçimi kaybetti ve Ruslar onun lehine müdahale ettiği için bu makama getirildi” diye konuştu.

Amerikan istihbaratı 2017 tarihli bir raporda Rusya’nın Trump’a yardım etmek ve Demokrat rakibi Hillary Clinton’a zarar vermek için seçimlere müdahale ettiğini ileri sürmüştü. Ancak bu müdahalenin seçim sonucunu etkileyip etkilemediği ya da Trump’ın zaferine katkıda bulunup bulunmadığı konusunda bir değerlendirme sunmadı. Oyların usulsüz olarak değiştirildiği yönünde bir kanıt da ortaya çıkmış değil.

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