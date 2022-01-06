HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Eski Başkan Çıkarlarını ABD'den Üstün Tuttu"

"Eski Başkan Çıkarlarını ABD'den Üstün Tuttu"

06.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trump destekçilerinin geçen yıl ABD Kongresi’ne düzenlediği baskının birinci yıldönümünde Başkan Biden, saldırının hedefi olan Kongre binasında yaptığı konuşmada birlik ve demokrasi mesajı verdi. Biden, Trump’ın kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koyduğunu söyledi

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından geçen yıl ABD Kongresi’ne düzenlenen baskının birinci yıldönümünde Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris saldırının hedefi olan Kongre binasında yaptıkları konuşmada birlik ve demokrasi mesajı verdi.

Biden konuşmasında, 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen olaylardan eski Başkan Trump’ın sorumlu olduğuna vurgu yaparak, “Yaralı egosuna demokrasimizden ve Anayasamız’dan daha fazla önem veriyor” ifadelerini kullandı. Biden, “Eski Başkan, 2020 seçimleri hakkında yalanlar uydurdu. Bu şekilde davrandı çünkü kendi çıkarlarını ABD’nin çıkarlarından üstün tututuyor.”

3 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde rakibi Trump’ın önüne geçen Başkan Biden’ın galibiyetinin Kongre’de resmi olarak onaylandığı 6 Ocak 2021 tarihinde Washington’da toplanan kalabalık bir grup Trump destekçisi Kongre binasına baskın düzenlemişti. Onlarca polis memurunun yaralandığı ve 5 kişinin yaşamının yitirdiği olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi yargılanıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler’in de desteğiyle Demokratlar geçen yıl Trump’a karşı, baskını teşvik ettiği gerekçesiyle azil süreci başlatmıştı.

Ülke tarihine geçen olayın ilk yıldönümünde bugün kameralar önünde Başkan Yardımcısı Harris’in ardından konuşan Biden, “kutsal yer” olarak nitelendirdiği Kongre baskınıyla ilgili olarak eski Başkan Trump’ın adını doğrudan vermeden şu ifadeleri kullandı: “Halkımıza, anayasamıza saldırıldı. Acımasız bir saldırı karşısında sayıları yetersiz kalan Kongre polisi, Washington Metropol Polisi, Ulusal Muhafızlar ve diğer cesur güvenlik güçleri hukukun üstünlüğünü korudu. Demokrasimiz ve halk dayandı. Halk olarak bizler üstün geldik. Tarihimizde ilk kez bir başkan, şiddet eğilimiyle Kongre’ye doğru yürüyen kalabalığı engellemeyerek, görev devrinin barışçı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önüne geçmeye çalıştı. Ama başarılı olamadılar, yenildiler!”

Kongre’ye saldıranlar arasında, ülkede geçmişte yaşanan iç savaşta ırkçılık yanlılarının benimsediği konfederasyon bayrağını taşıyanlar olduğunu hatırlatan Biden, “İç Savaş döneminde bile” bu bayrağı taşıyanların Kongre binasına “böylesi bir saldırı gerçekleştirmediğine” dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyorRusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

İYİ Partili üyeden skandal sözler... AK Parti seçmenine küfretti

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.