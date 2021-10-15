Eski Başkan Clinton Tedavi Altına Alındı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, yakalandığı bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Clinton’un yakalandığı rahatsızlığın COVID-19 olmadığı özellikle açıklandı. Açıklamayı Bill Clinton’un basin Sözcüsü Angel Urena, resmi Twitter hesabından yaptı.

Urena mesajında “Salı akşamı eski başkan Bill Clinton, COVID olmayan bir enfeksiyon kaynaklı olarak hastanede tedavi altına alındı” dedi. Sözcü, Clinton’ın sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada da Salı gününden bu yana devam eden tedavinin ardından Clinton’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Sözcü Urena da Clinton’ın hastane personeline minnettar olduğunu ve sağlık durumunun onlarla konuşup şakalaşacak kadar iyi olduğunu belirtti.

Amerikan haber kanalı CNN, 75 yaşındaki Clinton’ın tedavi sürecinde yoğun bakımda kaldığını ancak solunum cihazına bağlanmadığını, rahatsızlığının da daha önce yaşadığı kalp sorunuyla ilgili olmadığını haberleştirdi.

