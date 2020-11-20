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Eski başkan ile oğlunun öldürülmesinde PKK parmağı

20.11.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eski belediye başkanı ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesi olayının arkasında PKK terör örgütünün olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eski belediye başkanı ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesi olayının arkasında PKK terör örgütünün olduğu ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen saldırganların ifadelerinde talimatı PKK terör örgütünden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
Eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sinan Tekinalp, 2014 yılında ilçeye bağlı Aligör Mahallesi’nde araçlarıyla seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayı aydınlatmak için kurulan 12 kişilik özel ekip, saldırının arkasında PKK terör örgütünün olduğunu tespit etti. Olayı çok yönlü olarak inceleyen ekip, Tekinalp ve oğlunun yerel seçimlerde HDP aleyhine çalıştığı için, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ve Mehmet Emin Elçi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Tekinalp’in olaydan 4 ay önce yaralandığı saldırıyı da aynı teröristlerin gerçekleştirdiği belirlendi.

Çapraz ateşe tutuldu
CHP’den 1994 yılında Suruç Belediye Başkanı seçilen Salih Tekinalp, 19 Ekim 2014 tarihinde oğlu Sinan Tekinalp ile otomobille Suruç’a giderken Aligör Mahallesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutulan araçtaki Salih Tekinalp ile oğlu Sinan Tekinalp hayatını kaybetti.

Özel ekip kuruldu
Cinayeti aydınlatmak için jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekipler, Tekinalp’in görüştüğü kişileri mercek altına aldı. Tekinalp’in ticari ilişkilerini de inceleyen ekipler, saldırıyı Mehmet Dal’ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Mehmet Dal, Şanlıurfa’ya getirildi. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Sabri Dal ise 2020 Haziran ayında Irak’a kaçmaya çalışırken polis ve MİT’in ortak operasyonuyla Şırnak’ın Cizre ilçesinde yakalandı.

Zanlının ifadesi ortaya çıktı
Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet Dal’ın, "Irak’taki tanıdığım bazı kişiler ile Salih Tekinalp ticaret yapıyordu. Irak’takiler bana ’yarım kalan işi tamamla’ diye haber saldı. Ben de Suruç’a gidip araştırma yaptım. Şanlıurfa’ya gittiklerini öğrenince otoyol çıkışında beklemeye başladım. Geldiklerini görünce tüfekle otomobile defalarca ateş ettim. Öldüklerini anlayınca da tarlalardan kaçarak izimi kaybettirdim" dediği öğrenildi. Sabri Dal’ın 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.
Mehmet ve Salih Dal kardeşler ile Mehmet Emin Elçi hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 3 şüpheli, 29 Eylül 2020’de ’Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ’Tasarlayarak öldürme’ ve ’Ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından 2 yıl 6 aydan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

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