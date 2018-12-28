HABER

Eski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandım

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye eski Başkanı Yakup Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin, kendisinin 29 Mart 2009 yerel seçim çalışmalarında kullandığı 'Mart bahar olacak' sloganından alıntı olduğunu iddia etti.

Eski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandım

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye eski Başkanı Yakup Koçal, CHP Genel Merkezi'nin 31 Mart yerel seçim kampanyası için belirlediği 'Mart'ın sonu bahar' sloganı ile papatya simgesinin, kendisinin 29 Mart 2009 yerel seçim çalışmalarında kullandığı 'Mart bahar olacak' sloganından alıntı olduğunu iddia etti. Koçal, "Bir partinin yaratıcı olması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten yakıştıramadık" dedi.
Demokrat Parti'den aday olarak girdiği 29 Mart 2009 yerel seçimlerini kazanarak Yalova Belediye Başkanı olan ve 2013'te AK Parti'ye geçen Yakup Koçal, CHP'nin yerel seçim sloganının kendi kampanyasından alıntı olduğunu ileri sürdü. CHP Genel Merkezi'nin görsel iletişim kılavuzunda yer alan sloganla ilgili konuşan Koçal, "Malum, 21 Mart Türk kültüründe bahar bayramıdır. Yani mart ayıyla beraber hayat yeniden canlanır. Doğarız, büyürüz, ölürüz ve yeniden canlanırız. Doğanın yeniden canlanması Türk kültüründe kutlanan bir etkinliktir. Bahar bayramı olur. Biz de bundan esinlenerek 10 yıl evvelki seçim kampanyasında 'Mart bahar olacak' demiştik. Sembol olarak da papatyayı kullanmıştık afişlerde. Bahar bayramı dediğim gibi yeniden yaratmak, yaratıcı olmanın, doğanın yeniden canlanması, hayat bulması anlamına gelir. Şimdi bekliyoruz ki CHP gibi Cumhuriyet'in kuruluşunu üstlenen, hayata geçiren bir partinin, devrimci niteliği olan bir partinin yaratıcı olması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski bir kampanya unsurlarını, bizim Yalova'da tükettiğimiz, kullandığımız bir sloganı ve sembolü yeni seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten hoş bulmadık, yakıştıramadık" diye konuştu.
'MUHARREM BİLİRDİ BUNLARI'
Konunun hukuki tarafını inceleyeceğini belirten Yakup Koçal, "Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız, göreceğiz. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız. Muharrem İnce ile de çok temasları yok galiba. Muharrem bilirdi bunları, yaşardı, anlatırdı. Böyle bir durum var. Dün duyunca şaşırdım. Slogan da aynı, sembol de aynı. Bilemiyorum bunu hayata geçirirler mi? Yazık olmuş seçim kampanyasını yürütecekleri firmaya bu kadar verdikleri paraya" dedi.
CHP'nin yeni slogan bulmamasını 'gericilik' olarak nitelendiren Koçal, "Bu 2009 seçimlerinde, 10 yıl evvelki Yalova'daki seçimlerimizin sloganıydı. Bir sonraki seçimlerde kullanmadık çünkü artık tüketilmişti. Yani yeniden bir şeyler inşa etmek, yaratmak gerekiyor ama 10 yıl sonra şimdi bunları kullanmak biraz gericilik örneği gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Eski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandımEski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandımEski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandımEski Başkan Koçal: CHP'nin seçim sloganı ve simgesini 10 yıl önce ben kullandım

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Bakan Yardımcısı Çataklı, İZDES toplantısı için Kilis'e geldiBakan Yardımcısı Çataklı, İZDES toplantısı için Kilis'e geldi
Bakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmekBakan Pekcan: Hedefimiz yüksek gelir seviyesindeki ülkeler arasına yükselmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Fatih Portakal'a bir tepki daha: Portakal mıdır, mandalina mıdır...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Doğu Perinçek: HDP'nin kapatılması zorunludur!

Muharrem İnce: Ekrem İmamoğlu'na kırgın değilim

İnce'den Ekrem İmamoğlu mesajı!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun töreninde Erdoğan detayı

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Burhan Kuzu Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız sizlerin emrindedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım! Tepkiler sonrası fotoğrafı sildi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.