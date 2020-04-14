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Eski Başkan Obama'dan Biden’a destek açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 20:25 | Son Güncelleme

ABD eski Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’da geçirdiği sekiz yılda yardımcısı olan Joe Biden’a başkanlık yarışında desteğini açıkladı.

Eski Başkan Obama'dan Biden’a destek açıklaması

Biden, 3 Kasım'daki seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olacak.ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için aday adayı olan Joe Biden'a desteğini açıkladı. Demokrat partinin başkan adayı olacağı kesinleşen Biden, Obama'nın 2009-2017 yılları arasındaki başkanlık döneminde başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Obama Salı günü Twitter üzerinden yayınladığı 12 dakikalık videoyu, "Dostum Joe Biden'a ABD Başkanlığı için desteğimi açıklamaktan onur duyuyorum. Haydi bakalım" tweetiyle paylaştı.

Eski yardımcısının liderlik ve deneyimini öven Obama, "Joe'nun bir başkanda ihtiyaç duyduğumuz tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyorum" dedi. Biden'ı "yakın bir dostu" olarak nitelendiren Obama, "Joe, bize en karanlık dönemlerde rehberlik edebilecek ve bizi tedavi edebilecek karakter ve deneyime sahip" ifadelerini kullandı. Obama, Biden'ı 2008 yılında yardımcısı olarak seçmesinin "verdiği en iyi kararlardan biri olduğunu" söyledi.

Biden'ın Demokrat partinin adaylık yarışındaki tek rakibi Bernie Sanders, birkaç gün önce yarıştan çekilmiş ve ardından Biden'a desteğini açıklamıştı. Biden'a destek mesajında Sanders'ı da öven Obama, Sanders'ın kampanya vaatlerine paralel bir biçimde, ABD'nin yapısal değişime ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak seçimlerde Biden, 2017 yılında koltuğu Obama'dan devralan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak.

DW,dpa,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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