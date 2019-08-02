Eski Başkan Reagan da Siyahlara Hakaret Etmiş

Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın kızı Patti Davis, babasının kısa süre önce ortaya çıkan ırkçı nitelikli ifadeleri yüzünden affedilmesini istedi. Davis, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, ”Babamın Birleşmiş Milletler'de kendisini öfkelendiren bir yönde oy kullanan siyah Afrikalı delegeler için 'maymunlar' kelimesini kullandığı kayıtları dinlemeye hazır değildim” dedi. Tanzanya heyeti üyeleri, 1971 yılında Birleşmiş Milletler'de Çin Halk Cumhuriyeti lehine oy kullanmıştı. Reagan, ortaya çıkan kayıtlarda şu ifadeleri kullanmış: ”O Afrika ülkelerinden gelen maymunlar, kahrolsunlar, ayakkabı giymekten bile hala rahatsız oluyorlar.” Bu sözler, Reagan'ın, dönemin başkanı Richard Nixon'la yaptığı ve Nixon'ın kaydettiği telefon görüşmesi sırasında söylenmişti. Reagan'ın konuşmasının kaydı, Atlantic dergisinin internet sitesinde konuyla ilgili bir makaleyle birlikte yayınlandı. Reagan'ın kızı Patti Davis, Washington Post'ta yayınlanan yazısında, ”Babamın kaydedilen o telefon görüşmesinde söylediği sözlerin hiçbir savunması, uygun açıklaması, gerekçesi olamaz,” dedi.

Davis, ”Babamın Nixon'la yaptığı görüşmede kullandığı kelimeler, çirkinlikten başka bir şekilde yorumlanamaz,” dedi. 1981-1989 yılları arasında görev yapan Amerika'nın 40'ıncı başkanı Ronald Reagan'ın Afrikalı diplomatlara yönelik ırkçı nitelikli sözleri, Başkan Donald Trump'a yönelik ırkçılık suçlamalarının yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıktı. Trump, kısa süre önce Temsilciler Meclisi'ne 2018 ara seçimlerinden sonra giren dört azınlık kadın üye hakkında sarfettiği sözler nedeniyle ırkçılık yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Trump, Somali doğumlu Minnesota eyaleti temsilcisi İlhan Ömer, Filistin kökenli Michigan eyaleti temsilcisi Rashida Tlaib, Latin kökenli New York eyaleti temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez ve Massachusetts eyaletinden Kongre'ye seçilen ilk siyah kadın temsilci olan Ayanna Pressley için, ”Geldikleri suç yuvası ülkelerine geri dönsünler,” çağrısı yapmıştı. Ancak İlhan Ömer hariç diğer üç kadın Kongre üyesi, Amerika doğumlu. Ömer ise Somali doğumlu olmasına rağmen daha sonra Amerikan vatandaşı olmuş bir siyasetçi.

Başkan Trump daha sonraysa ırk içerikli saldırılarının yönünü değiştirdi. Geçen hafta Twitter'da bir dizi mesaj paylaşan Trump, Maryland eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Elijah Cummings'e ve Cummings'in Kongre'de temsil ettiği, nüfusunun çoğunluğu siyah olan Baltimore'a yüklendi. Trump'ın Baltimore'a ”sıçanların ve kemirgenlerin istila ettiği iğrenç bir pislik yuvası” yakıştırması yapması, birçok çevreden ırkçı nitelikli olduğu gerekçesiyle tepki topladı. Ancak birçokları, Trump'ın Twitter mesajlarının Baltimore'un sorunlarıyla değil, Cummings'in başkanı olduğu Temsilciler Meclisi Denetleme Komisyonu'nun Trump Yönetimi hakkında açtığı soruşturmalar nedeniyle duyduğu öfkeyle ilgili olduğu görüşünde. Liberal bir siyasetçi olan Cummings, Maryland Eyalet Meclisi'nde 13 yıl gören yaptıktan sonra seçildiği Temsilciler Meclisi'nde 1996'dan bu yana görev yapıyor. 68 yaşındaki Cummings, Baltimore'un yarısından fazlasını temsil ederek girdiği tüm Kongre seçimlerinden şimdiye kadar oyların yüzde 75 ve fazlasını alarak çıkan, Amerikan Kongresi'nin en etkili ve nüfuzlu siyah siyasetçilerinden biri.