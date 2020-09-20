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Eski başkan tartıştığı kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 21:32 | Son Güncelleme

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı.Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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