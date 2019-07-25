HABER

Eski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaralayan Burhan Ç., saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.

Eski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaralayan Burhan Ç., saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.
Olay, dün, Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Bir kiyi tarafından sağ bacağından vurulan Bulut, yaralandı. Ali Haydar Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Bulut’u vuran kişinin Burhan Ç. olduğunu saptadı. Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Burhan Ç.'yi, saklandığı Yenikent Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evinde yakaladı.
Burhan Ç.'nin, 2015 yılında Derince'de açtığı bir işletmeye ceza kesilmesi nedeniyle o dönem belediye başkanı olan Ali Haydar Bulut'a husumet beslediği, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Burhan Ç.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Eski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandıEski başkanı vuran saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalandı

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralıOrdu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Genç futbolcu evinde ölü bulunduGenç futbolcu evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.