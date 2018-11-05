Eski başkanın kızı, kurtarılamadı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde 1 ay önce evinde başına ateş ederek ağır yaralanan Hazro Belediye eski Başkanı Fetullah M.'nin kızı Gülçin M. (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hazro ilçesinde 6 Ekim'de, ailesiyle yaşadığı evde başına tabanca ile ateş ederek ağır yaralanan Gülçin M., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 1 aydır tedavisi süren Gülçin M., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülçin M.'nin cenazesi, Hazro'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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