HABER

Eski başkanın kızı, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde 1 ay önce evinde başına ateş ederek ağır yaralanan Hazro Belediye eski Başkanı Fetullah M.'nin kızı Gülçin M.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde 1 ay önce evinde başına ateş ederek ağır yaralanan Hazro Belediye eski Başkanı Fetullah M.'nin kızı Gülçin M. (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hazro ilçesinde 6 Ekim'de, ailesiyle yaşadığı evde başına tabanca ile ateş ederek ağır yaralanan Gülçin M., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 1 aydır tedavisi süren Gülçin M., bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülçin M.'nin cenazesi, Hazro'da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Komşunun uzattığı eli tutarak intihardan vazgeçtiKomşunun uzattığı eli tutarak intihardan vazgeçti
Edremit'te kaza: 3 yaralıEdremit'te kaza: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.