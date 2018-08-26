Eski Başkanlar ve Amerika Dışından da McCain’e Övgü

McCain’in ölümü sadece Amerika’da değil dünyanın birçok yerinde siyaset dünyası içinde üzüntüyle karşılandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, McCain için ‘‘Güçlü bir transatlantik ittifakının yılmaz savaşçısı’’ dedi ve ‘‘Önemi ülkesinin çok ötesine ulaştı’’ ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da McCain için ‘‘Gerçek bir Amerikalı kahraman’’ ifadesini kullandı.

Son dönemde Cumhuriyetçi Parti içinde Başkan Donald Trump’a önemli politikalarında muhalefet eden isimlerin başında gelen McCain’e taziyelerini iletenlerden biri de Başkan’ın kendisiydi. Trump Twitter mesajında ‘‘Senatör John McCain’in ailesine derin sempati ve saygılarımı yolluyorum. Kalbimiz ve dualarımız sizinle!’’ dedi.

Beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’e hem ülke içinden hem de diğer ülkelerden övgü dolu mesajlar geliyor. McCain cesareti, vatanseverliği ve ülkesine hizmetleriyle anılıyor.

McCain için, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da taziye mesajı yayınladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Karen ve ben Senatör John McCain, Cindy ve ailesi için dua ediyoruz’’ dedi.

Eski Başkan Barack Obama ve eski first lady Michelle Obama, yayınladıkları açıklamayla John McCain’in eşi Cindy McCain ve ailesine ‘‘gönülden başsağlığı’’ dileklerini iletti.

Obama, 2008’de başkanlık koltuğu için John McCain’le karşılıklı verdikleri seçim mücadelesinde McCain’i yenilgiye uğratmıştı. Obama, aralarındaki jenerasyon, altyapı ve siyasi farklılığa rağmen ‘‘İkimiz de bu ülkeyi her şeyin mümkün olduğu bir yer olarak gördük’’ ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, McCain’in particiliği sık sık bir kenara bırakarak ülke için iyi olduğunu düşündüğü yaptığını ve kalıplarını yıkabilen biri olduğunu belirtti.

Eski Başkanlardan George W. Bush, McCain için ‘‘Çok özlenecek bir dost’’ ifadesini kullandı. Bush, ‘‘Bazı hayatlar o kadar canlıdır ki sona erdiklerini hayal etmeniz zor olur. Bazı sesler o kadar canlıdır ki sustuklarına inanmak çok zordur’’ dedi.