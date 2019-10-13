Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71 bin 688 kez bağlanmış

FETÖ'nün, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkati çekildi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı hatırlatıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Eylül 2019'da açıklanan gerekçeli kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün emniyet mahrem yapılanması anlatıldı.

TANJU ÖZKAYA - İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker hakkındaki hükmün gerekçesinde, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 71 bin 688 kez bağlandığının tespit edildiği bildirildi.

- "Operasyonları örgüt ağzıyla eleştiriyordu"

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısına ilişkin verilen bilginin ardından sanık Mustafa Peker'in eylemleri aktarıldı.

Buna göre Peker, bir dönem Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Daha sonra tenzili rütbe ile önce Ankara'ya ardından Zonguldak'a savcı olarak atandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra örgüt irtibatı nedeniyle HSYK Genel Kurulunca 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildi. Soruşturma kapsamında Peker'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Gerekçeli kararda, Peker'in FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair tanık beyanlarına da yer verildi.

Kamuoyunda FETÖ tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk kumpas" olarak bilinen Şemdinli iddianamesini hazırlayan ve FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "Peker, Ankara savcısı iken 17-25 Aralık sonrası hakim savcılara yapılan operasyonları tam bir örgüt ağzıyla eleştiriyordu." ifadesine dikkati çekildi.

Başka bir soruşturma kapsamında dinlenen tanık M.T. de bir arkadaşından zabıt katipliği sınav sorularını aldığını, arkadaşının soruları eski başsavcı Peker'den alarak kendisine verdiğini söyledi.