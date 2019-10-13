HABER

Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71 bin 688 kez bağlanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker'in, kullanmadığını öne sürdüğü ByLock'u 11 Ağustos 2014'ten itibaren kullanmaya başladığı ve ByLock hedef IP'lerine 71 bin 688 kez bağlandığı tespit edildi

TANJU ÖZKAYA - İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker hakkındaki hükmün gerekçesinde, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 71 bin 688 kez bağlandığının tespit edildiği bildirildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Eylül 2019'da açıklanan gerekçeli kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün emniyet mahrem yapılanması anlatıldı.

FETÖ'nün, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkati çekildi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı hatırlatıldı.

- "Operasyonları örgüt ağzıyla eleştiriyordu"

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısına ilişkin verilen bilginin ardından sanık Mustafa Peker'in eylemleri aktarıldı.

Buna göre Peker, bir dönem Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Daha sonra tenzili rütbe ile önce Ankara'ya ardından Zonguldak'a savcı olarak atandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra örgüt irtibatı nedeniyle HSYK Genel Kurulunca 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildi. Soruşturma kapsamında Peker'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Gerekçeli kararda, Peker'in FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair tanık beyanlarına da yer verildi.

Kamuoyunda FETÖ tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk kumpas" olarak bilinen Şemdinli iddianamesini hazırlayan ve FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "Peker, Ankara savcısı iken 17-25 Aralık sonrası hakim savcılara yapılan operasyonları tam bir örgüt ağzıyla eleştiriyordu." ifadesine dikkati çekildi.

Başka bir soruşturma kapsamında dinlenen tanık M.T. de bir arkadaşından zabıt katipliği sınav sorularını aldığını, arkadaşının soruları eski başsavcı Peker'den alarak kendisine verdiğini söyledi.

Soruları kız arkadaşına verdiğini ve sınavı kazanmasını sağladığını aktaran M.T, "(Arkadaşım) Gaziantep Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker aracılığıyla sınavdan önce çıkacak sınav metinlerini bana verdi. Ben de kız arkadaşıma verdim ve sınavı kazandı. Sınavdan sonra da Peker mülakata giren kişilerle irtibat kurarak kız arkadaşımın mülakattan geçmesini sağladı. Y.E. Gaziantep Adliyesinde 2013'te zabıt katibi oldu." beyanında bulundu.

- 71 bin 688 kez ByLock'a bağlanmış

Gerekçeli kararda, dava dosyasındaki tespit ve tutanaklara göre Peker'in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ancak mahkemede programı kullanmadığını savunduğu ifade edildi. Peker'in ByLock kullanımına ilişkin ise şu tespite yer verildi:

"İletişimin tespiti bilgilerine göre sanığın kullandığı GSM hattından 35709105889475 IMEI numaralı cihaz ile ByLock sunucusunun hizmet verdiği IP adreslerinden olan 46.166.160.137 ve 46.166.164.177 (hedef IP) numaralı adrese 11 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlamak ve 17 Kasım 2014 tarihinde son bulacak şekilde 3 ay 6 gün süre ile toplam 71 bin 688 satır bağlandığı tespit edilmiştir."

Sanığın ByLock'taki kullanıcı adı ve şifresinin de yer aldığı gerekçeli kararda, "Sanığa ait nüfus kayıtlarından anlaşılacağı üzere sanığın kullanıcı adı ve şifresinde geçen isimlerin çocuklarının isimleri olduğu, şifresinde geçen 27 rakamının sanığın başsavcılık yaptığı Gaziantep plaka numarası olduğu, ayrıca yine kullanıcı adında geçen 51 rakamının ise sanığın memleketi Niğde'nin plakası olduğu görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

- Hüküm

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, ihraç kararı, HSK raporları ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Peker'in FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararın devamında, Peker'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizildi.

Bu kapsamda eski savcı Peker'e 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
(ÖZEL) Milli servet heba oluyor(ÖZEL) Milli servet heba oluyor
Palandöken: "Esnafa teknolojik ürün teşviki getirilmeli”Palandöken: "Esnafa teknolojik ürün teşviki getirilmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mustafa Peker

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Telabyad kuşatıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.