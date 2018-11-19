Eski başsavcıdan BM'ye eleştiri: İcraat yok, laf var

Del Ponte, "Birçok memur var. Ama bunların sadece birkaçı gerçekten iş yapıyor" dedi.BM'ye bağlı uluslararası ceza mahkemeleri eski başsavcısı Carla Del Ponte, İsviçre gazetesi NZZ Am Sonntag'a verdiği röportajda, yıllarca görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) hakkındaki eleştirilerini dile getirdi. "BM benim için büyük bir hayal kırıklığı" diyen 71 yaşındaki İsviçre vatandaşı Del Ponte, 193 üyeli uluslararası örgütün "yeniden yapılandırılmasının" şart olduğunu belirtti.

Del Ponte, BM'nin Suriye'deki savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini araştırmakla görevlendirdiği komisyondan geçen yıl istifa etmişti. Açıksözlülüğüyle tanınan Del Ponte, bu kararını açıklarken Suriye'deki suçların yeterince cezalandırılmamasını ve BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli siyasi desteği vermemesini eleştirmişti.

Suriye komisyonunda görev yaparken BM'nin aslında icraat değil, "konuşma" yeri olduğunu fark etmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Del Ponte, "Birçok memur var. Aşırı sayıda. Ve bunların sadece birkaçı gerçekten iş yapıyor" dedi.