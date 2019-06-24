Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Yargıtayın sanıklar yönünden bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar vererek, sanık ve sanık avukatlarından da bununla ilgili beyan alacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beraatine hükmedilen Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da bozdu. Sanıkla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

- Hainler iki polis memurunu şehit etmişti

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan hainler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin de yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.