Eski başyaver Özdaban'ın tutukluluğu devam edecek

Savcının tutukluluğunun devamı yönündeki talebine karşı savunma yapan Özdaban, darbe girişimi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alay komutanı olarak görev yaptığını, kendisine bağlı hiçbir birimde darbeyi destekleyecek mahiyette bir olay yaşanmadığını savundu.

Mahkeme Başkanının önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanı sorulan Özdaban, avukatının mazeret dilekçesi gönderdiğini ve ek süre talepleri olduğunu söyledi.

"FETÖ'cü olsaydım, bir metre ilerdeki sınırı geçer kaçardım." diye konuşan Özdaban, darbe girişiminin ardından görevine devam ettiğini, bu süre içinde tutuksuz yargılandığını, diplomatik pasaportu olmasına rağmen ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini ifade etti.

Özdaban, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Bekir Furkan Özdaban'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve davayı 11 Aralık'a bıraktı.

