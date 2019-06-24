Eski başyaver Yazıcı'nın yeniden yargılanmasına başlandı

- "O cezayı başyaver olduğum için aldım"

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ben sadece geçtiğimiz hafta karara bağlanan Genelkurmay çatı davasında, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldum. Yargılandığım diğer tüm suçlardan beraat ettim. O cezayı başyaver olduğum için aldım. Onu da almak zorundaydım. Bu dava için verilen bozma kararını kesinlikle reddediyorum. Devlet terbiyesi almış biri olarak devlete sesleniyorum. Devlet bana 'Ey Ali Yazıcı, sen birçok konu gördün ama hiç konuşmadın. Cumhurbaşkanı'na en yakın isimsin. En az bir ağırlaştırılmış müebbet cezası alman lazım.' diyorsa ben de 'Eyvallah' derim."

Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ergül'ün "Sen bizim için sadece bir sanıksın. Bizim adımıza konuşamaz, bizim niyetimizi okuyamazsın. Bizim adımıza da karar veremezsin." şeklindeki çıkışı üzerine Yazıcı, "Çok özür dilerim başkanım, o zaman sözümü geri alıyorum." dedi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı'nın en yakınında olmasına rağmen suikasti hiç düşünmediğini iddia ederek, "Eğer Ali Yazıcı ismi manşetlerde olacaksa davayı sürdürün ve bana en ağır cezayı verin." diye konuştu.