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Eski Belçika Kralı, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

Belçika gündemini yıllardır meşgul eden davanın ve DNA testinin ardından, eski Belçika Kralı İkinci Albert, Delphine Boel adlı sanatçının kızı olduğunu kabul etti.

Eski Belçika Kralı, evlilik dışı bir çocuğu olduğunu kabul etti

İkinci Albert'in avukatı, yayımladığı yazılı açıklamayla, mahkeme tarafından talep edilen DNA testinin sonuçlarını kamuya duyurdu.

Açıklamada, DNA testi sonuçlarının Boel'in eski Kral İkinci Albert'in kızı olduğunu ortaya koyduğu belirtilirken, "Kral İkinci Albert, Boel'in kızı olduğunu kabul ederek bu sancılı sürece bilinçli bir şekilde son vermek istiyor." ifadeleri kullanıldı.

Brüksel İstinaf Mahkemesi, 2018 Kasım'da Boel'in iddiaları üzerine açtığı davada eski Kral İkinci Albert'in 3 ay içinde DNA testi yaptırmak zorunda olduğu kararına varmıştı.

Eski Kral İkinci Albert karara itiraz etmiş, geçen sene de Brüksel Temyiz Mahkemesi, DNA testi yaptırılmayan her gün için 5 bin avro ceza ödenmesine hükmetmişti.

DNA testini yaptırmayı kabul eden kralın yargıya saygı duyduğu için bu kararı aldığı ifade edilmişti.

DOKUNULMAZLIĞI BULUNMUYOR

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 51 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyordu. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyordu.

Resmi görevi olmayan eski Kral Albert'in, mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti. (AA)

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ALBERT belçika kralı Delphine evlilik dışı kız

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