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Eski belediye başkanı, Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, MHP'den 3 dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra yerel seçimde yeniden aday gösterilen; ancak seçilemeyen Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlığına atandı.

Eski belediye başkanı, Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, MHP'den 3 dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra yerel seçimde yeniden aday gösterilen; ancak seçilemeyen Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanlığına atandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından hafta sonu Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları ve İl Başkanları Toplantısı'na davet edilen eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a, başdanışmanlık görevi verildi. Günaydın'ın resmi yazısı da Devlet Bahçeli imzasıyla Genel Merkez tarafından kendisine gönderildi. Yazıda, 'Parti tüzüğümüzün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Şehircilik ve Mimari Tasarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürüteceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim' denildi.
Yusuf Ziya Günaydın da "Böyle şerefli bir görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi arz eder, ülkemize, partimize ve davamıza hayırlı hizmetler etmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" dedi.
Yusuf Ziya Günaydın, 1999- 2004 döneminde MHP'den belediye başkanlığı yaptı. 2004 seçimlerinde kazanamayan Günaydın, 2009'daki seçimlerde yeniden MHP'den başkan oldu. 2014'te de yeniden seçilen Yusuf Ziya Günaydın, 31 Mart seçimlerinde yine MHP'den aday oldu; ancak kazanamadı.

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Eski belediye başkanı, Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

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