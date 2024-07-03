Eski belediye başkanı hayatını kaybetmişti! Rize'deki silahlı kavga ile ilgili yeni gelişme

2 Temmuz 2024 günü saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, ilçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Son olarak polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürdüğü kaydedilmişti.

ESKİ TUNCA BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bugün Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise olaya karışan tüm şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Tunca eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in vefatıyla sonuçlanan menfur olay sonrası kaçan failler E.B., H.K. ve H.K. tespit edilmiş; E.B. ve H.K. kısa sürede yakalanmıştı. Aranan diğer şüpheli H.K. da emniyet kuvvetlerimizin yoğun çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cinayet öncesi bir markette darbedildiği ortaya çıkan Ahmet Naci Aytemiz için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, Aytemiz ailesine taziyelerini iletti. Ahmet Naci Aytemiz'in cenazesi, Ardeşen Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





