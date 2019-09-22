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Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, eski Belediye Başkanı Molla Yakaryılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.Adıyaman’ın Yaylakonak (Baliyan) beldesinde 1994-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan Molla Yakaryılmaz (75), bağırsak ve karaciğer tedavisi gördüğü hastanede doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Adıyaman’da, eski Belediye Başkanı Molla Yakaryılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman’ın Yaylakonak (Baliyan) beldesinde 1994-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığı yapan Molla Yakaryılmaz (75), bağırsak ve karaciğer tedavisi gördüğü hastanede doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden eski belediye başkanı Molla Yakaryılmaz’ın cenazesi, eskiden başkanlığını yaptığı Yaylakonak Beldesi Belediye Başkanlığı önüne getirildi. Burada belde halkından alınan helallik sonrasında Yaylakonak Beldesi Mezarlığına götürüldü. Türk bayrağına sarılı olan tabuta konulan Molla Yakaryılmaz için mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında Molla Yakaryılmaz, burada toprağa verildi.
Cenazeye, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, belde halkı, Molla Yakaryılmaz’ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Molla Yakaryılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Milletvekilli Abdurrahman Tutdere, "Daha önceden iki dönem burada belediye başkalığı yapmış güzel insan, hakka yürüdü. Bugün ailesi burada, dostları burada, bizlerde burada acılarını paylaşıyoruz. Doğum ne kadar haksa, ölümde o kadar haktır. Allah rahmet eylesin, bütün yakınlarında baş sağlığı diliyorum. Buradaki kalabalıktan da anlaşılıyor ki Molla Yakaryılmaz, bu bölgeye gerçekten isim bırakmış, büyük bir sevgi bırakmış. Baliyan halkının, baliyan aşiretinin başı sağ olsun” diye konuştu.

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

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