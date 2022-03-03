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Eski Belediye Başkanı Hazinedar ile sunucu Sapmaz'ın yargılandığı davada beraat

03.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Belediye Başkanı Hazinedar ile sunucu Sapmaz'ın yargılandığı davada beraat

İSTANBUL (AA) - İş insanı Ümit Arıkan'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile sunucu Neşe Sapmaz'ın beraatlarına karar verildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Neşe Sapmaz avukatıyla katıldı. Diğer sanık ve şikayetçiyi de avukatları temsil etti.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, "şantaj" suçu unsurlarının oluşmadığını belirterek, sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirtti.

Şikayetçi-müdahil Ümit Arıkan'ın avukatı ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, "şantaj" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıklar Murat Hazinedar ile Neşe Sapmaz'ın beraatına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Sunucu Neşe Sapmaz, kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği Ümit Arıkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş ve Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan bu davadan beraat etmişti.

Ümit Arıkan daha sonra Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuş, başvuru üzerine de Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen hesap bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen paranın ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği belirtiliyordu.

Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği mesajların "şantaja yardım" suçu kapsamında sayılması gerektiği aktarılan iddianamede, sanıkların "şantaj" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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