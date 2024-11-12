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  4. Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu

Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu

12.11.2024 12:10
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Kayıp olarak aranan eski belediye başkanından acı haber geldi. Kastamonu’nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu.

Eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek’in cansız bedeni gölette bulundu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti’den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek’ten yakınları dün itibarıyla haber alamadı.

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Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.

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Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek’in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, gölette arama çalışması başlattı.

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CANSIZ BEDENİ GÖLETTE BULUNDU

Gece boyunca Civelek’ten bir ize rastlayamayan ekipler, arama faaliyetlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. Havadan dron ile gölette de botlarla yapılan çalışmalar sonucunda Civelek’in cansız bedenine ulaşıldı.

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JAK, UMKE ve AFAD ekiplerince Civelek’in cenazesi, göletten çıkartıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Civelek’in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ayrıca ekipler, Civelek’e ait terk edilmiş halde bulunan araçta da incelemelerde bulundu.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Üç çocuk babası Civelek’in ölüm haberini alıp gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Azdavay
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