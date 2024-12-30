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Eski belediye başkanı ve oğlunu restoranda öldürülmüştü! Katil 19 yıl sonra böyle yakalandı

30.12.2024 08:34
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Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71) ve oğlu Cahit Çetin’i (27) restoranda yemek yerken tabanca ile öldüren Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep’te yakalandı.

Eski belediye başkanı ve oğlunu restoranda öldürülmüştü! Katil 19 yıl sonra böyle yakalandı

Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin, oğlu Cahit Çetin ile birlikte 2005 yılında Kilis'te otogar kavşağındaki bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı.

O DÖNEM KATİLE ULAŞILAMADI

Saldırıda Ekrem Çetin ve oğlu ölürken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada belediye başkanı ve oğlunu öldüren şüphelinin Lütfü Arslan olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda Arslan’a ulaşılamadı.

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YILLARDIR ARANIYORDU

Yıllardır aranan şüpheli Lütfü Arslan'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, Lütfü Arslan’ı gizlendiği evde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfü Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

DHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kilis
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