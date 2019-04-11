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Eski belediye başkanına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bolu'da "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" iddiaları ile hakkında dava açılan ​​​​​​​eski Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bolu'da "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" iddiaları ile hakkında dava açılan ​​​​​​​eksi Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'e 10 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "yaralama" suçlamaları ile 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Saim Çevik ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Çevik, son savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme, sanık Çevik'e, "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, "yaralama" suçundan beraatine karar verdiği sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

- Olay

2017 yılının Ekim ayında, T.D. isimli bir kadını alıkoyduğu gerekçesiyle polis ekipleri Çevik'i gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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