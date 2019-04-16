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Eski belediye başkanına ve meclis üyesine "eş başkanlık" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve meclis üyesi Hatice Çoban hakkında, görevleri esnasında yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkanlık" sistemi uyguladıkları gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - İddianamede, Van Büyükşehir Belediyesinde "eş başkan" sıfatını kullanan Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve meclis üyesi Hatice Çoban hakkında, yasal dayanağı olmamasına rağmen "eş başkanlık" sistemi uyguladıkları gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde yargı kararlarına rağmen "eş başkanlık" sistemini uyguladıkları tespit edilen Bekir Kaya ile Hatice Çoban hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kaya ve "eş başkanlık" sıfatını kullanan Çoban hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "kamu idaresinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 2 yıla 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığının görev emri üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının "resmi evraklarda belediye başkanının imzası yanında 'eş başkan' sıfatıyla ikinci bir imzanın olması, yazışmalara dayanak teşkil eden meclis kararının, valilikçe yargıya taşıması üzerine Van 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, belediyenin karara uyarak söz konusu uygulamayı yazışmalardan kaldırmasına rağmen internet sitesinde 'eş başkanlık' uygulaması ile ilgili bilgilere yer verdiği, yargı kararını uygulamadığı" hususlarıyla ilgili ön inceleme yaptığı belirtildi.

Ön inceleme neticesinde hazırlanan raporda, Van 3. İdare Mahkemesinin aldığı "yürütmenin durdurulması kararı"nın belediyenin itirazı üzerine dosyanın görüşüldüğü Danıştay 8. Dairesince de onandığı kaydedildi.

- "İptal kararına rağmen 'eş başkanlık' sistemine devam edilmiştir"

Sanıkların, hukuki süreçlere rağmen yasalarda öngörülmeyen "eş başkanlık" sistemini yazışmalarda kullanmaktan vazgeçtikleri ancak fiilen internet sitelerinde kullanmaya devam ettikleri, yine "eş başkanlık" sıfatını vatandaş görüşmeleri, toplantı davetiyelerinde kullandıkları bildirilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"2015 yılı performans kitapçığının ilk basımı ve valilikçe uyarılmasının ardından yapılan basımların incelenmesinde, ilk basımda giriş sayfasında 'Hatice Çoban-Bekir Kaya eş başkanlar' ifadesi yer almaktadır. Ayrıca sayfa 26 ve 27'de çok sayıda 'eş başkanlık' uygulamasını sürdüğünü gösterir ibareler kullanılmıştır. Basılı bu dokümanın yargı kararıyla iptal edilen 'eş başkanlık' uygulamasının iptal tarihinden sonra olduğu dikkate alındığında, uygulamanın yargı kararına rağmen sürdürülmeye çalışıldığını göstermektedir. Anayasa'nın 138. maddesi, İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28 ve 58. maddeleri gereğince mahkeme kararlarının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği, yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceği, gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu hususları hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla haklarında ön inceleme yapılanların, Van İdare Mahkemesinin 'iptal' kararına rağmen yasalarda öngörülmeyen 'eş başkanlık' sistemini fiilen uygulamaya devam ettikleri tespit edilmiştir."

İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırladığı rapor doğrultusunda, şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığından alınan izinle soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

- Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira ödeme yapılmış

İddianamede, Van Büyükşehir Belediyesinin soruşturmaya konu eylemler nedeniyle kamu zararı bulunup bulunmadığına yönelik araştırması sonucunda, belediyede "eş başkan" sıfatını kullanan Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yasal dayanağı bulunmayan sözde "eş başkanlık" sıfatını ve sistemini yargı kararlarına rağmen fiilen uygulamaya devam ettikleri anlatılan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüpheliler, bu sıfatın kullanılması nedeniyle haksız ödemede bulunarak ve haksız ödeme yapılmasını kabul ederek kamu zararına sebebiyet vermek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Ayrıca şüpheli Hatice Çoban'ın, belediye başkanlığı görevini yasal düzenlemelere aykırı olarak var olmamasına rağmen 'eş başkanlık' adı altında üstlenip yerine getirmeye çalışmak suretiyle 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

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