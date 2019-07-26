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Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u sokak oratsında tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp, kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u sokak oratsında tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp, kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay önceki gün Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alıdı.
KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ise kaçan saldırganın Burhan Ç. olduğunu belirledi. Saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
SELAMINI ALMADIĞI İÇİN VURMUŞ
Burhan Ç. polisteki ifadesinde Ali Haydar Bulut’a saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eski başkan ile aralarında 2015 yılında işletmesinin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle husumet oluştuğunu iddia eden Burhan Ç., olay günü tesadüfen gördüğü Bulut'u selamını almadığı ve kendisine gülmesi üzerine vurduğunu söyledi.
Ali Haydar Bulut ise ifadesinde zanlıyı tanımadığını, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra camiye gitmek için yürümeye başladığını, saldırganın bir anda karşına çıkarak, ateş ettiğini söyledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan Burhan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Burhan Ç.'nin evinde saklandığı kız arkadaşı F.A. ise hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuşEski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuşEski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuşEski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

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