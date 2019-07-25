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Eski belediye başkanının silahla vurulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Eski belediye başkanının silahla vurulması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut'u İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada bacağından vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Derince'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı.

Suç aleti silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Haydar Bulut, dün İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Eski belediye başkanına silahlı saldırı

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