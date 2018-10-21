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Eski belediye başkanları komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

TBMM İçişleri Komisyonu, eski belediye başkanlarını bir araya getirdi -Komisyon başkanı dahil 6 eski belediye başkanı, komisyon üyesi olarak bulunuyor

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM İçişleri Komisyonu, eski belediye başkanlarını bir araya getirdi, komisyon başkanı dahil 6 eski belediye başkanı komisyon üyeliğine getirildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in başkanlığını yaptığı ve 26 üyeden oluşan komisyona, eski belediye başkanları ilgi gösterdi.

Eski 2 büyükşehir belediye başkanı, 2 il belediye başkanı ve iki ilçe belediye başkanı, İçişleri Komisyonu üyesi.

Şanlıurfa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan Celalettin Güvenç, İçişleri Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Belediye başkanlığı yerine milletvekilliğini tercih eden ve İçişleri Komisyonu üyesi olan isimlerden biri de AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır. Çakır, iki dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Bilecik'ten ise iki eski belediye başkanı komisyon üyeliğinde bulunuyor. 3 dönem Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, komisyon üyesi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın da komisyonun eski belediye başkanlarından. Aydın, Bulancak'ta 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Bulancak Belediye Başkanlığı yaptı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise Dilovası'nda 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı koltuğunda oturdu.

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eski belediye başkanları TBMM İçişleri Komisyonu

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