HABER

Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, MHP'den eski belediye meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir (56), iş yerinde arızalanan asansörü tamir ederken, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek, ağır yaralandı.

Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, MHP'den eski belediye meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir (56), iş yerinde arızalanan asansörü tamir ederken, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek, ağır yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Uğur Sokak'ta meydana geldi. MHP'den İnegöl Belediyesi eski meclis üyesi olan asansörcü Emin Özdemir, çağrıldığı iş yerine, arızalanan asansörü tamir etmek için gitti. Özdemir, tamire başladıktan bir süre sonra bilinmeyen nedenle 10 metre yükseklikten boşluğa düştü. Özdemir'in asansör boşluğuna düştüğünü görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Özdemir'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emin Özdemir'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Eski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştüEski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştüEski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştüEski belediye meclis üyesi, tamir sırasında asansör boşluğuna düştü

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Trabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdiTrabzon’da yağmur trafik kazalarını beraberinde getirdi
Saman yüklü traktör yandıSaman yüklü traktör yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.