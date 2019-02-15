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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, CHP'den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti - Murat Hazinedar: - "Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır."

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Hazinedar, istifa dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosuna sundu.

Dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, şahsıma parti içinden yapılan kumpasa karşı, başta parti genel başkanının bilgisi olmasına ve buna dair gereğini yapacağına ilişkin söz, tavır ve taahhütlerine rağmen, bırakınız siyasi etiği, hak, hukuk, adalet duygusuna ve her türlü dürüstlük kuralına aykırı tutumunu kınıyorum." ifadelerini kullanan Hazinedar, CHP içindeki sorunlu siyaset anlayışına karşı yılmaz şekilde yıllarca mücadele ettiğini, 2013'te davet üzerine CHP'ye üye olduğunu belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı sırasında da siyasetin merkezine halkı ve halkın değerlerini koyduğunu belirten Hazinedar, şunları kaydetti:

"Ancak tüm bunlara rağmen aynı hastalıklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etmektedir. Kurucu felsefenin simgesi 6 okundan birisi olan devrimcilik ilkesi değişimcilik şeklinde dahi bulunmamaktadır. Her türlü parti içi siyasi eleştiriyi bir kenara bırakarak mücadele yapılabileceğini değerlendirsek dahi, insani tarafını yitiren bu yapıda bulunmak, her türlü izahtan vareste durumdadır."

Hazinedar, geçen hafta eski Ordu Milletvekili Mazhar Haznedar'ın cenaze duyurusunun yapılmadığını, duyuruyu yapmayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkan Vekilinin tüm vicdani ve insani duygularını yitirmiş olduğunu öne sürdü.

Hazinedar, istifasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken, hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi olarak veremediğiniz cevaplar ile kararan ve yarın bir gün susturamayacağınız vicdanınıza karşı kalkamayacağınız hesaplarınızla ve dahi milletin değerlerini ayaklar altına almış olmanın vebali ile sizleri baş başa bırakıyor, yukarıda arz ettiğim nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliği'nden istifa ediyorum."

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Beşiktaş Belediyesi CHP istifa Murat Hazinedar

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