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  4. Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari'nin ayrıldığı sevgilisi Aida Yespica üstsüz video paylaştı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari'nin ayrıldığı sevgilisi Aida Yespica üstsüz video paylaştı

16.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İtalyan futbolcu Matteo Ferrari’nin ayrıldığı sevgilisi Aida Yespica, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz videoyla olay yarattı. Venezüellalı model ve televizyon yıldızı, ayrıldıktan sonra cesur paylaşımlarına hız verdi.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Matteo Ferrari ile aşk yaşayan ünlü model Aida Yespica, Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan paylaşımla gündeme geldi. Model ve televizyon yıldızının üstsüz olarak paylaştığı videosu, sosyal medyada olay yarattı.

Matteo Ferrari ile sık sık ayrılıp barışma yaşayan Aide, 2009'da Ferrari'nin boşanma kararıyla depresyona girmişti. Ferrari'den çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor.

cıbıl

Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan videonun sansüre uğrayarak kaldırılması bekleniyor.

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