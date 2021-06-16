Eski Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari'nin ayrıldığı sevgilisi Aida Yespica üstsüz video paylaştı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Matteo Ferrari ile aşk yaşayan ünlü model Aida Yespica, Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan paylaşımla gündeme geldi. Model ve televizyon yıldızının üstsüz olarak paylaştığı videosu, sosyal medyada olay yarattı.

Matteo Ferrari ile sık sık ayrılıp barışma yaşayan Aide, 2009'da Ferrari'nin boşanma kararıyla depresyona girmişti. Ferrari'den çocuğu olan İspanyol Aide, modellik ve oyunculuk kariyerine devam ediyor.

Instagram’ın çıplaklık sınırlarını zorlayan videonun sansüre uğrayarak kaldırılması bekleniyor.

