Eski Beyaz Saray Danışmanı Kefaletle Serbest

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hakim karşısına çıkarılan Beyaz Saray eski danışmanı Steve Bannon, 5 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Suçlamaları reddeden Bannon ve üç kişi, Amerika’nın güney sınırına duvar örülmesi amacıyla 25 milyon dolardan fazla bağış toplayan bir kampanyaya katılan binlerce bağışçıyı dolandırmakla itham ediliyor.
Perşembe günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Bannon’ın tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
Haber ajansı Reuters’a bilgi veren emniyet kaynakları Bannon’ın Connecticut’ta demirli 45 metrelik bir yatta gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yatın sahibinin, Bannon’ın iş ilişkilerinin bulunduğu Çinli kaçak milyarder Guo Wenghui’ye ait olduğu da Reuters’ın paylaştığı bilgiler arasında.
Elleri kelepçeli, salgın nedeniyle maskeli olan Bannon, mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefaletle, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bannon, mahkeme çıkışı da kısa süreliğine maskesini çıkardı, “Tüm bu fiyasko, duvarın inşasını engellemek için” dedi.
Donald Trump’ın 2016’daki başkanlık zaferinin mimarı olarak nitelendirilen Bannon ve beraberindeki üç kişi dijital dolandırıcılık ve para aklamaya teşebbüsle suçlanıyor ve suçlu bulunursa 40 yıla kadar cezası var. Uzmanlar ise cezanın daha kısa olacağını öngörüyor.
Reuters’ın 2019’da yaptığı araştırmaya göre Trump destekçisi 330 binden fazla kişi, duvar için oluşturulan özel kampanyalara bağış yaptı.
Tutuklananlar arasında bir diğer dikkat çekicisi isimse Brian Kolfage. İki bacağını ve sağ elini Irak’taki 2004’teki bir roket saldırısında yitiren Kolfage, madalyalı bir savaş kahramanı aynı zamanda dolandırıcılık için kullanıldığı iddia edilen kampanyanın da yüzü.
Kolfage da Bannon gibi sahte faturalar ve taşeron firmalarla anlaşmalar tezgahlayarak yüzbinlerce doları kendi hesabına kullanmakla suçlanıyor.
Kampanyayı yürütürken geçen yıl Reuters haber ajansına konuşan Kolfage, ekibinin Beyaz Saray ile yakın işbirliği içinde olduğunu Trump’ın yardımcılarından aynı zamanda Kolfage’ın örgütünün avukatı olan Kris Kobach’ın da Başkan’ı düzenli olarak bilgilendirdiğini söylemişti.
Kolfage ve Kobach, suçlamalarla ilgili sessizliklerini korurken, Kolfage’ın avukatı hala bilgi topladığını söyleyerek yorum yapmayı reddetti.
Suçlanan diğer iki isin Andrew Badolato ve Timothy Shea da kefaletle serbest bırakıldı.