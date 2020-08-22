Eski Beyaz Saray Danışmanı Kefaletle Serbest

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hakim karşısına çıkarılan Beyaz Saray eski danışmanı Steve Bannon, 5 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Suçlamaları reddeden Bannon ve üç kişi, Amerika’nın güney sınırına duvar örülmesi amacıyla 25 milyon dolardan fazla bağış toplayan bir kampanyaya katılan binlerce bağışçıyı dolandırmakla itham ediliyor.

Perşembe günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Bannon’ın tutuklanmasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Haber ajansı Reuters’a bilgi veren emniyet kaynakları Bannon’ın Connecticut’ta demirli 45 metrelik bir yatta gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yatın sahibinin, Bannon’ın iş ilişkilerinin bulunduğu Çinli kaçak milyarder Guo Wenghui’ye ait olduğu da Reuters’ın paylaştığı bilgiler arasında.

Elleri kelepçeli, salgın nedeniyle maskeli olan Bannon, mahkemede suçlamaları kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefaletle, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Bannon, mahkeme çıkışı da kısa süreliğine maskesini çıkardı, “Tüm bu fiyasko, duvarın inşasını engellemek için” dedi.