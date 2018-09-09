HABER

Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir darbeyle yüz yüze olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansına ropörtaj veren Bannon, New York Times gazetesinde isimsiz yayınlanan, Donald Trump’a yönelik ağır eleştiriler içeren ve Trump’a karşı sessiz bir direniş olduğunu dile getiren makaleye değindi. Bannon, "Bu kurumlara doğrudan bir saldırıdır. Bu bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası

Bannon son olarak bir Amerikan başkanının benzer bir muameleyle karşı karşıya kalmasının Amerikan İç Savaşı sırasında General George B. McClellan'la Başkan Abraham Lincoln arasında yaşandığını kaydetti.

‘Bu bir kriz'' diyen Bannon, ‘‘Ülke böyle bir krizi yalnızca 1862 yazında General McClellan ve hepsi Birlik Ordusu'ndaki Demokratlar'dan oluşan üst düzey generaller Abraham Lincoln'un başkomutanlık için yetkin olmadığına inandıklarında yaşanmıştı''diye konuştu.

Trump ise Cuma günü Adalet Bakanlığı'nın yazıyı kimin yazdığını ortaya çıkartması gerektiğini söylemiş ve bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu kaydetmişti.

GÖREVİNE TRUMP SON VERMİŞTİ

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Bannon'un görevine Trump tarafından Ağustos 2017'de son verilmişti. Bannon, Başkan'ın diğer danışmanlarıyla Cumhuriyetçi Parti'yi kendi ekonomik hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı gerekçesiyle fikir ayrılığı yaşamıştı.

Cumhuriyetçiler içinde Donald Trump'ın ABD Başkanı olmaya uygun olmadığını düşünen gizli bir grup olduğunu söyleyen Bannon, ‘‘Ben komplocu biri değilim. Ortada bir derin devlet yok, her şey açık açık oluyor'' dedi.

Demokratlar'a da seslenen Bannon, ‘‘İktidarı ele geçirdiğinizde farklı olacağını sanmayın çünkü bu kurulu düzen halktan daha iyi bildiğini buyuruyor'' diye konuştu.

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Türkiye Yeni Bir Göç Dalgasından EndişeliTürkiye Yeni Bir Göç Dalgasından Endişeli
Venedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini bulduVenedik Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray Steve Bannon Trump darbe Trump'a darbe iddiası

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

BAE'den flaş İdlib çıkışı!

BAE'den flaş İdlib çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.