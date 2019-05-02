Eski BİK Genel Kurul Üyesi Halit Ziya Sonay vefat etti

İSTANBUL (AA) - Eski Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı, eski Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul ve Denetim Kurulu Üyesi gazeteci Halit Ziya Sonay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

BİK'ten yapılan açıklamada, "Kurumumuza ve basın sektörüne büyük katkılar sunarak, aramızdan ayrılan Halit Ziya Sonay'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 1942'de doğan Sonay, mesleğe 1959'da Yeni Sabah gazetesinde başladı. Sırasıyla İnkılap, Yeni Memleket ve Son Havadis gazetelerinde çalıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikasında 1972'den itibaren Genel Mali Sekreterlik ve Genel Sekreterlik görevlerini yapan Sonay, ilerleyen yıllarda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Sonay, Basın İlan Kurumu'nun 1984 Şubat ayındaki Genel Kurulunda iki Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi ile birlikte BİK Genel Kurul üyesi oldu. O tarihten itibaren ısrarlı takip ve önerileriyle Basın İlan Kurumu personelinin birçok sosyal hakka kavuşmasında katkı sağlayan Sonay, basın mensuplarının daha çok yardım almasını amaçlayan önerileriyle basın tarihinde önemli yer edindi.