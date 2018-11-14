Eski bilgisayarlarınızı atmayın! İçinden altın çıkabilir

Süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılan altın, işe yaramayan işlemcilerin toplanmasıyla bakın nasıl değerli hale geliyor. (CNET)
Bilgisayarından altın çıkarttı
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Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!
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İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...
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Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.
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Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.
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İçinde nitrik asidin bulunduğu kovaya elimizdeki işlemcileri doldurarak işleme başlıyoruz.
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Ve işlemci çözülmeye başlıyor...
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Yavaş yavaş altınları görmeye başlıyoruz!
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Ve kovadan altınları ayıklıyoruz!
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Altının ayıklanabilmesi için 1 ay boyunca asitli suda işlemcilerin kalması gerekiyor.
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Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor.
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Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz.
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Bu asidi de işlemcilerin olduğu kaba boşaltıyoruz.
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Zaman geçtikçe işlemciler çözülmeye başlıyor.
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Şimdi de huni aracılığıyla yeni bir kaba boşaltıyoruz.
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Şimdi de sodyum metabisülfit dolu kapla karışım zamanı...
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Şimdi de saç kurutma makinesini kaba tutuyoruz...
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Şimdi bu kurumuş parçacıkları ateşe atıyoruz...
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Onlarca işlemcinin içinden 7 gram altın çıktı... Ancak bu yöntem evde denendiği takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir, evde uygulamayınız.
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