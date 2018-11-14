Eski bilgisayarlarınızı atmayın! İçinden altın çıkabilir

Süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılan altın, işe yaramayan işlemcilerin toplanmasıyla bakın nasıl değerli hale geliyor. (CNET)

Bilgisayarından altın çıkarttı

1 / 39 Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

2 / 39 İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

3 / 39 Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

4 / 39 Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

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9 / 39 İçinde nitrik asidin bulunduğu kovaya elimizdeki işlemcileri doldurarak işleme başlıyoruz.

10 / 39 Ve işlemci çözülmeye başlıyor...

11 / 39 Yavaş yavaş altınları görmeye başlıyoruz!

12 / 39 Ve kovadan altınları ayıklıyoruz!

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15 / 39 Altının ayıklanabilmesi için 1 ay boyunca asitli suda işlemcilerin kalması gerekiyor.

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17 / 39 Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor.

18 / 39 Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz.

19 / 39 Bu asidi de işlemcilerin olduğu kaba boşaltıyoruz.

20 / 39 İşte böyle...

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22 / 39 Zaman geçtikçe işlemciler çözülmeye başlıyor.

23 / 39 Şimdi de huni aracılığıyla yeni bir kaba boşaltıyoruz.

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26 / 39 Şimdi de sodyum metabisülfit dolu kapla karışım zamanı...

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31 / 39 Şimdi de saç kurutma makinesini kaba tutuyoruz...

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35 / 39 Şimdi bu kurumuş parçacıkları ateşe atıyoruz...

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38 / 39 İşte sonuç...